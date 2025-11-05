На Камчатке зафиксировали 44 афтершока

Днём ранее сейсмологи зафиксировали 58 подземных толчков у берегов полуострова, пять из которых ощущались жителями Петропавловска-Камчатского и Елизово. По данным спасателей, землетрясения магнитудой от 3,5 до 6,3 продолжают происходить в регионе, однако угрозы для населения они не представляют.