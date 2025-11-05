Ричмонд
На Камчатке зафиксировали 44 афтершока

Днём ранее сейсмологи зафиксировали 58 подземных толчков у берегов полуострова.

Источник: Аргументы и факты

За последние сутки у побережья Камчатки зарегистрировано 44 афтершока магнитудой до 6,3, из которых пять ощущались в населённых пунктах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Днём ранее сейсмологи зафиксировали 58 подземных толчков у берегов полуострова, пять из которых ощущались жителями Петропавловска-Камчатского и Елизово. По данным спасателей, землетрясения магнитудой от 3,5 до 6,3 продолжают происходить в регионе, однако угрозы для населения они не представляют.

Специалисты также отмечают усиление вулканической активности, начавшееся после мощного землетрясения 30 июля. На вулкане Крашенинникова зафиксирован пепловый выброс, однако пеплопадов в населённых пунктах Камчатского края не наблюдается. Мониторинг сейсмической и вулканической обстановки продолжается.

Ранее на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2, а также четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше