На Камчатке зафиксировали 44 афтершока

За последние сутки у побережья Камчатки зарегистрировано 44 афтершока магнитудой до 6,3, из которых пять ощущались в населённых пунктах. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Днём ранее сейсмологи зафиксировали 58 подземных толчков у берегов полуострова, пять из которых ощущались жителями Петропавловска-Камчатского и Елизово. По данным спасателей, землетрясения магнитудой от 3,5 до 6,3 продолжают происходить в регионе, однако угрозы для населения они не представляют.
Специалисты также отмечают усиление вулканической активности, начавшееся после мощного землетрясения 30 июля. На вулкане Крашенинникова зафиксирован пепловый выброс, однако пеплопадов в населённых пунктах Камчатского края не наблюдается. Мониторинг сейсмической и вулканической обстановки продолжается.
Ранее на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2, а также четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.