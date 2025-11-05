Стало известно о новой налоговой льготе для участников СВО

Законопроектом также предусматривается отмена страховых взносов с выплат военнослужащим, работающим по контракту в зоне СВО. Эта норма будет действовать для военных, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих специалистов. Налоговые льготы будут применяться независимо от срока действия контракта военнослужащего. Законопроект обеспечивает полную налоговую защиту для защитников Отечества и их семей.