Путин в День народного единства пообщался с юными активистами и детьми бойцов СВО

В конце декабря состоится традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. Президент ответит на главные вопросы граждан. Мероприятие запланировано на 26 декабря. Организация процесса уже началась. Кремль будет собирать вопросы для прямой линии за две недели до мероприятия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подготовка к прямой линии идет полным ходом. Представитель Кремля, кроме того, отметил интересную особенность процесса отбора вопросов. По его словам, в этом поучаствует искусственный интеллект.