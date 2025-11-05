Путин в День народного единства пообщался с юными активистами и детьми бойцов СВО

Российский лидер Владимир Путин лично пообщался с юными волонтерами и детьми бойцов спецоперации. Он провел встречу в честь Дня народного единства. Президент России пожал руки всем присутствующим на Красной площади детям.
На встрече Владимир Путин задавал активистам разные вопросы. Он уточнил, были ли ребята ранее в Москве и нравится ли им столица России. Одна из участниц встречи поделилась своими увлечениями. Она рассказала, что скоро отправится в Царское Село для выступления с танцами.
«Здорово, мы тебе все завидуем», — шутливо отреагировал Владимир Путин.
Глава государства пригласил на встречу 20 представителей от разных молодежных организаций. В мероприятии приняли участие ребята возрастом до 17 лет.
Стоит отметить, что на встрече присутствовали представители «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», движения «Волонтеры Победы», фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества», «Движения Первых», «Юнармии» и других.
«Вам всего самого доброго! Спасибо, что вы сегодня пришли сюда. Удачи, ребята», — завершил беседу Владимир Путин.
Вечером 4 ноября прошла церемония награждения разработчиков новейших видов вооружения. Российский лидер рассказал о результатах запусков крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Он подчеркнул, что испытания имеют историческое значение для страны. Владимир Путин указал на беспрецедентную важность мероприятия. Результат имеет большое значение для обеспечения национальной безопасности и поддержания стратегического баланса, подчеркнул российский лидер.
В конце декабря состоится традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. Президент ответит на главные вопросы граждан. Мероприятие запланировано на 26 декабря. Организация процесса уже началась. Кремль будет собирать вопросы для прямой линии за две недели до мероприятия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подготовка к прямой линии идет полным ходом. Представитель Кремля, кроме того, отметил интересную особенность процесса отбора вопросов. По его словам, в этом поучаствует искусственный интеллект.