Жители Земли в ночь на 6 ноября увидят суперлуние

Суперлуние можно будет увидеть в ночь с 5 на 6 ноября, в это время полнолуние практически совпадёт с прохождением Луной перигея — ближайшей к Земле точки орбиты естественного спутника, сообщили в Московском планетарии.
«5 ноября будем наблюдать самую большую полную Луну 2025 года, Суперлуну!» — отметило учреждение в своём Telegram-канале.
Полнолуние наступит 5 ноября в 16:20 мск, перигей — 6 ноября в 01:30. От Земли до её естественного спутника в указанный момент будет 356 832 км. Ещё одно крупное полнолуние произойдёт в начале декабря, когда разница с перигеем составит 12 часов 8 минут.
Напомним, в августе жители России также могли наблюдать суперлуну. Это явление сняли на фото и видео.
Кроме того, ранее сообщалось, что исследователи обнаружили «внеземные реликвии» в первых образцах материала, доставленного с обратной стороны Луны. Их извлекли из места, которое никогда до этого не изучалось.