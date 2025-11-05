Генерал Попов: осенью ВСУ будет сложнее запускать БПЛА вглубь России

Поздней осенью и зимой ВСУ столкнутся с трудностями при запуске беспилотников по городам России из-за погодных условий, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, минувшей ночью, согласно сводке СВО за 4 ноября от Минобороны РФ, средствами ПВО над российскими регионами было уничтожено 85 беспилотников ВСУ. Их сбили в Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Липецкой, Курской и других областях.
Попов отметил, что сейчас погода позволяет почти беспрепятственно запускать беспилотники, однако совсем скоро — при понижении температуры — это будет сложно сделать.
«Сейчас чуть-чуть морозы ударят, а влажность большая в воздушных массах, поэтому дроны столкнутся с обледенением. У ВСУ начнутся проблемы с запуском малоразмерных беспилотников самолетного типа. Может быть такая ситуация: возле земли плюсовая температура, а на высоте 25−30 метров уже может быть минусовая. В этом случае начинается обледенение винтов, там капельки влаги оседают и они замерзают. Двигатель работает, но переход тепла от него на лопасти — незначительный», — пояснил военный летчик.
По словам Попова, зимой при стабильно морозной погоде запустить дрон легче, однако здесь появляется другая проблема.
«Зимой появляется снежный покров, идут осадки. Для запуска дрона это тоже плохо. Не каждая площадка подойдет, нужно тщательно подбирать, иначе будет видно, кто где работал», — добавил генерал.
