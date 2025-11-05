Генерал Попов: осенью ВСУ будет сложнее запускать БПЛА вглубь России

«Сейчас чуть-чуть морозы ударят, а влажность большая в воздушных массах, поэтому дроны столкнутся с обледенением. У ВСУ начнутся проблемы с запуском малоразмерных беспилотников самолетного типа. Может быть такая ситуация: возле земли плюсовая температура, а на высоте 25−30 метров уже может быть минусовая. В этом случае начинается обледенение винтов, там капельки влаги оседают и они замерзают. Двигатель работает, но переход тепла от него на лопасти — незначительный», — пояснил военный летчик.