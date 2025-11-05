«Событие для миллионов людей»: Путин оценил значимость выставки «Россия»

Напомним, международная выставка «Россия» была открыта 4 ноября 2023 года и работала до 8 июля 2024 года. За месяцы работы ее посетило рекордное число гостей — более 18,5 миллиона человек. А 4 ноября прошлого года в московском Экспоцентре на Краснопресненской набережной начал работать Национальный центр «Россия», который продолжил традиции, заложенные Международной выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ.