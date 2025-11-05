«Событие для миллионов людей»: Путин оценил значимость выставки «Россия»

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал международную выставку «Россия» уникальным по масштабу и значимости проектом. Произошло это 4 ноября, в День народного единства, во время церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства РФ.
Глава государства отметил, что чествуют в этот день лауреатов, которым присуждались премии в последние годы за вклад в укрепление единства РФ. В их числе и коллектив авторов: Наталья Виртуозова, Павел Дорошенко, Алексей Жарич.
«Во многом благодаря им воплощён в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект — международная выставка Россия», — сказал Путин.
Он отметил, что эта выставка стала настоящим событием для миллионов людей и показала огромную палитру талантов и достижений России.
Напомним, международная выставка «Россия» была открыта 4 ноября 2023 года и работала до 8 июля 2024 года. За месяцы работы ее посетило рекордное число гостей — более 18,5 миллиона человек. А 4 ноября прошлого года в московском Экспоцентре на Краснопресненской набережной начал работать Национальный центр «Россия», который продолжил традиции, заложенные Международной выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ.
Примечательно, что российский лидер минимум четырежды приезжал на выставку. Один из последних визитов состоялся в феврале прошлого года. Тогда на площадке «России» состоялся съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых».
Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин отметил, что выставка «Россия» стала местом создания новых идей, которые оказывают влияние на жизнь всей страны. И предложил распространить ее опыт на российские регионы.
В свою очередь, генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова напомнила, что успех экспозиции — это заслуга каждого гостя, который пришел ее посмотреть. Со дня открытия на ВДНХ в рамках проекта состоялось более 1200 культурных и 1500 образовательных мероприятий, 750 деловых событий.
А московский мэр Сергей Собянин уточнил, что на выставке результаты своей работы представляли федеральные министерства и крупные государственные компании. Для этого были задействованы 67 объектов ВДНХ, общей площадью 265 тыс. кв. м.