Синоптик Ильин: первый снег выпадет в Москве 11 ноября

Синоптик Ильин сообщил, что текущая неделя порадует москвичей теплой погодой, однако на следующей неделе ситуация изменится.

Источник: АиФ

Первый снег в Москве может выпасть уже на следующей неделе — 11 ноября, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Днем 11 ноября температура будет около 0…+2 градусов, а в последующие ночи — с 12 по 16 ноября — будет сохраняться морозная погода с температурой −1…-4 градуса, местами до −5 градусов будет опускаться», — отметил специалист.

По его словам, 11 ноября может выпасть небольшой снег, но он будет кратковременным и не повсеместным.

«А с 13 по 14 ноября снег может выпасть более заметно, учитывая то, что будут сохраняться отрицательные среднесточные температуры, то высота снежного покрова может дойти до 2−3 сантиметров», — добавил синоптик.

Ранее синоптик Ильин спрогнозировал потепление до +11 градусов в Подмосковье.