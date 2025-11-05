Ричмонд
В Госдуме хотят ввести единую меру измерения веса товаров в магазинах

Депутат Нилов предложил упорядочить меры измерения веса товаров в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Унифицированную весовую единицу измерения товаров для российских магазинов предложили ввести в Госдуме. Соответствующее предложение председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Депутат обратил внимание на то, что покупателей вводит в заблуждение указание цены на один и тот же товар в разных единицах измерения, например, за упаковку и за 100 г.

«А человек только у кассы обращает внимание, что упаковка сыра стоит не 120 рублей, а 360 за 300 г. Поэтому предлагаем, чтобы на ценнике была указана полная стоимость пачки», — объяснил Нилов изданию «Известия» суть предложения.

Ранее сообщалось, что в России могут включить в статистические наблюдения «Индекс шринкфляции». Напомним, шринкфляция — это скрытое повышение цен путём уменьшения массы или объёма товара в упаковке.

Тем временем шринкфляция докатилась до пончиков: вслед за упаковками с молоком и маслом ужиматься стали пирожные и готовая еда.