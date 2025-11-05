У побережья Курил зафиксировали ощущаемое землетрясение магнитудой 5,6

Специалисты зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Курильских островов, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».
Оно произошло в 10:49 по местному времени (02:49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 128 км южнее Северо-Курильска, очаг — залегал на глубине 43 км.
«могли ощутить в Северо-Курильске силой 3−4 балла», — сказано в сообщении.
Напомним, 4 ноября у побережья Камчатки зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8. В населённых пунктах полуострова ощущалось землетрясение силой до 3 баллов. Его эпицентр находился в 158 км от Петропавловска-Камчатского.