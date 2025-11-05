Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У побережья Курил зафиксировали ощущаемое землетрясение магнитудой 5,6

Жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой от 3 до 4 баллов.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты зарегистрировали ощущаемое землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Курильских островов, сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Оно произошло в 10:49 по местному времени (02:49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 128 км южнее Северо-Курильска, очаг — залегал на глубине 43 км.

«могли ощутить в Северо-Курильске силой 3−4 балла», — сказано в сообщении.

Напомним, 4 ноября у побережья Камчатки зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8. В населённых пунктах полуострова ощущалось землетрясение силой до 3 баллов. Его эпицентр находился в 158 км от Петропавловска-Камчатского.