Спустя 60 лет установлен виновный в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки в церкви

В американском штате Пенсильвания спустя более шести десятилетий раскрыто жестокое убийство 9-летней девочки, потрясшее местную общину в 1962 году. Как сообщил 3 ноября журнал People, следственная группа присяжных установила виновного в смерти Кэрол Энн Догерти.
Трагедия произошла в римско-католической церкви Святого Марка в городе Бристоль, куда ребёнок приехал на велосипеде, чтобы вернуть книги в церковную библиотеку. Тело девочки с признаками изнасилования и удушения было обнаружено под витражным окном её отцом.
Расследование показало, что убийцей был Уильям Шредер — сосед семьи, скончавшийся ещё в 2002 году. Ключевым доказательством стал волос, найденный в руке жертвы. Современные генетические экспертизы позволили однозначно связать его с Шредером. Преступник был опрошен ещё в 1962 году, но тогда избежал правосудия. Позже он переехал в Луизиану, где в 1985 году был осуждён за поджог, приведший к гибели 12-летней девочки.
Сестра погибшей Кэй, которой на момент убийства было три года, выразила благодарность следователям за «закрытие раны, которая никак не могла зажить».
