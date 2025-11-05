Спустя 60 лет установлен виновный в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки в церкви

Расследование показало, что убийцей был Уильям Шредер — сосед семьи, скончавшийся ещё в 2002 году. Ключевым доказательством стал волос, найденный в руке жертвы. Современные генетические экспертизы позволили однозначно связать его с Шредером. Преступник был опрошен ещё в 1962 году, но тогда избежал правосудия. Позже он переехал в Луизиану, где в 1985 году был осуждён за поджог, приведший к гибели 12-летней девочки.