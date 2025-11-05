Россиянам рассказали о максимальной сумме дневной оплаты больничного

Размер компенсации напрямую зависит от страхового стажа работника. При стаже более восьми лет выплачивается 100 процентов среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80 процентов, а при стаже от шести месяцев до пяти лет — 60 процентов. Если же человек работает менее полугода, расчет пособия производится исходя из федерального МРОТ. С начала 2025 года МРОТ установлен на уровне 22440 рублей, и в таком случае минимальное пособие по болезни составит не менее 723,87 рубля в день.