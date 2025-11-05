Россиянам рассказали о максимальной сумме дневной оплаты больничного

Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в России достигает примерно 5700 рублей в день. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
По его словам, размер пособия определяется на основе предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года. Для 2023 года база составляла около 1,9 миллиона рублей, а для 2024 года — около 2,2 миллиона рублей. Сумма этих баз, разделенная на 730 календарных дней, дает итоговую максимальную сумму пособия.
Размер компенсации напрямую зависит от страхового стажа работника. При стаже более восьми лет выплачивается 100 процентов среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80 процентов, а при стаже от шести месяцев до пяти лет — 60 процентов. Если же человек работает менее полугода, расчет пособия производится исходя из федерального МРОТ. С начала 2025 года МРОТ установлен на уровне 22440 рублей, и в таком случае минимальное пособие по болезни составит не менее 723,87 рубля в день.
Депутат уточнил, что первые три дня болезни оплачивает работодатель, а последующие дни компенсируются Социальным фондом России. Говырин отметил, что увеличение размера пособий стало возможным благодаря обновленным параметрам страховых взносов и индексации минимального размера оплаты труда, передает РИА Новости.
Директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что работодатель может получить штраф, если он требует от сотрудников работать во время больничного. При этом, если сотрудник продолжает работать по своей инициативе, он не получит дополнительной оплаты.