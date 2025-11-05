Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страны

Текущий шатдаун превзошёл по длительности рекорд 2018−2019 годов.

Источник: Аргументы и факты

Частичная приостановка работы федерального правительства США, начавшаяся в полночь 1 октября, официально стала самой продолжительной в истории страны.

Текущий шатдаун превзошёл по длительности рекорд 2018−2019 годов, установленный во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Для сравнения, предыдущий кризис начался 22 декабря 2018 года и завершился 25 января 2019-го, продлившись 34 дня, 21 час и 23 минуты. Тогда Конгресс смог согласовать закон о финансировании, который был подписан президентом Трампом, что позволило возобновить работу правительственных учреждений.

Ранее министр транспорта США Шон Даффи заявил, что власти готовы полностью закрыть воздушное пространство страны, если из-за продолжающегося шатдауна полёты станут небезопасными.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше