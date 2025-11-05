Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страны

Частичная приостановка работы федерального правительства США, начавшаяся в полночь 1 октября, официально стала самой продолжительной в истории страны.
Текущий шатдаун превзошёл по длительности рекорд 2018−2019 годов, установленный во время первого президентского срока Дональда Трампа.
Для сравнения, предыдущий кризис начался 22 декабря 2018 года и завершился 25 января 2019-го, продлившись 34 дня, 21 час и 23 минуты. Тогда Конгресс смог согласовать закон о финансировании, который был подписан президентом Трампом, что позволило возобновить работу правительственных учреждений.
Ранее министр транспорта США Шон Даффи заявил, что власти готовы полностью закрыть воздушное пространство страны, если из-за продолжающегося шатдауна полёты станут небезопасными.