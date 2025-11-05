Названа пряность, которая улучшает пищеварение и защищает от тромбов

Душистый черный перец придает блюдам пикантный вкус. Но, как оказалось, оказывает множество полезных эффектов на организм. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, как черный перец может помочь поддержать здоровье.
— Одна из самых древних пряностей — горошки черного перца ценили еще лекари древности, используя как средство, стимулирующее пищеварение и оздоравливающее ЖКТ, — отметила врач.
Перец помогает снизить калорийность блюд, так как стимулирует обмен веществ и процесс сжигания калорий. При регулярном употреблении он способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и образованию тромбов.
— В перце сохраняются эфирные масла, которые и отдают по максимуму свой профилактический и лечебный эффект: борются с несварением желудка, нарушениями обмена веществ, ожирением, — добавила медик.
Современные специалисты рекомендуют хранить перец в горошке и молоть его прямо перед добавлением в пищу. Это поможет максимально сохранить его эфирные масла и лечебные свойства.