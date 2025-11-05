Военный Иванников предсказал судьбу окруженных в Покровске и Купянске ВСУ

Окруженным в Покровске и Купянске военным ВСУ не на что надеяться, их не спасут, им остается принять ситуацию и сдаться. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.