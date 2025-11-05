Военный Иванников предсказал судьбу окруженных в Покровске и Купянске ВСУ

Окруженным в Покровске и Купянске военным ВСУ не на что надеяться, их не спасут, им остается принять ситуацию и сдаться. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Окружённым в Купянске и Покровске боевикам надеяться не на что, им предстоит принять неблагоприятную для Киева военную обстановку как должное и начать сдаваться российским вооружённым силам», — сказал военный.
Минобороны ранее сообщило, что ВС РФ сжимают кольцо окружения боевиков ВСУ в районе Купянска.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что в Купянске и Покровске оказались запертыми порядка 10 тыс. украинских военных. Они уже начали сдаваться в плен поодиночке и небольшими группами.