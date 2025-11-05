Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный Иванников предсказал судьбу окруженных в Покровске и Купянске ВСУ

Окруженным в Покровске и Купянске не на что рассчитывать, убежден подполковник. Он рассказал о ситуации на этих направлениях.

Источник: Аргументы и факты

Окруженным в Покровске и Купянске военным ВСУ не на что надеяться, их не спасут, им остается принять ситуацию и сдаться. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Окружённым в Купянске и Покровске боевикам надеяться не на что, им предстоит принять неблагоприятную для Киева военную обстановку как должное и начать сдаваться российским вооружённым силам», — сказал военный.

Минобороны ранее сообщило, что ВС РФ сжимают кольцо окружения боевиков ВСУ в районе Купянска.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что в Купянске и Покровске оказались запертыми порядка 10 тыс. украинских военных. Они уже начали сдаваться в плен поодиночке и небольшими группами.