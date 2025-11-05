Роспотребнадзор помог красноярке избавиться от «мигающей бессонницы»

По словам женщины, в ночное время мигающий свет проникал прямо в окна ее квартиры, мешая отдыху и нормальному сну.
После обращения горожанки специалисты Роспотребнадзора выехали на место и провели обследование жилого помещения. Проверка подтвердила: освещение действительно создавало дискомфорт и нарушало санитарные нормы.
В адрес управляющей компании ООО «ГРАНД-ТРЕЙД-ПРОДУКТ» было вынесено предостережение о недопустимости нарушений санитарного законодательства.
Как сообщила заявительница, вскоре после вмешательства контролирующего ведомства подсветка была отрегулирована. Теперь свет больше не мигает, и проблема решена.