Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор помог красноярке избавиться от «мигающей бессонницы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница одного из домов на улице Молокова пожаловалась на слишком яркую и динамичную подсветку вывески магазина «КРАСРЫБСЕТЬ».

Источник: НИА Красноярск

По словам женщины, в ночное время мигающий свет проникал прямо в окна ее квартиры, мешая отдыху и нормальному сну.

После обращения горожанки специалисты Роспотребнадзора выехали на место и провели обследование жилого помещения. Проверка подтвердила: освещение действительно создавало дискомфорт и нарушало санитарные нормы.

В адрес управляющей компании ООО «ГРАНД-ТРЕЙД-ПРОДУКТ» было вынесено предостережение о недопустимости нарушений санитарного законодательства.

Как сообщила заявительница, вскоре после вмешательства контролирующего ведомства подсветка была отрегулирована. Теперь свет больше не мигает, и проблема решена.