Кнутов: русский «Буревестник» способен уничтожить цель в любой точке мира

«“Буревестник” — уникальная крылатая ракета, способная продолжительное время находиться в воздухе и легко обходить районы размещения противовоздушной и противоракетной обороны, а также системы РЭБ. За счет своих уникальных характеристик, связанных с дальностью полета и временем пребывания в воздухе, она способна пройти через любой “Золотой купол” и уничтожить ту цель, которая была запланирована», — отметил эксперт.