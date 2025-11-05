Кнутов: русский «Буревестник» способен уничтожить цель в любой точке мира

У России есть четыре новейших вида оружия Судного дня, среди них крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник», способная облететь земной шар, сообщил беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Также Кнутов назвал российский ракетный комплекс и одноимённую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», ракетный комплекс пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон».
Напомним, под оружием Судного дня понимают те образцы вооружений, которые при небольшом числе пусков способны привести к огромному ущербу.
«“Буревестник” — уникальная крылатая ракета, способная продолжительное время находиться в воздухе и легко обходить районы размещения противовоздушной и противоракетной обороны, а также системы РЭБ. За счет своих уникальных характеристик, связанных с дальностью полета и временем пребывания в воздухе, она способна пройти через любой “Золотой купол” и уничтожить ту цель, которая была запланирована», — отметил эксперт.
Кнутов добавил, что «Буревестник», как и ракета «Сармат», способна облететь весь земной шар.
«Ракета “Сармат”, как и “Буревестник”, способна облететь земной шар и атаковать территорию противника, в том числе и со стороны Южного полюса при оснащении гиперзвуковым блоком “Авангард”. Скорость 27 махов. Перехватить ее невозможно», — подчеркнул специалист.
Ранее военный эксперт Михайлов назвал условие для применения «Орешника» в зоне СВО.