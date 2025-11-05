Дым без прописки. Почему жителям Солнечного нечем дышать

«Сжигание угля для обогрева частных помещений в маленьких микрорайонах, в частном секторе, в каких-то деревеньках влечет за собой целый ряд негативных последствий. Это вредные выбросы, которые рассеиваются на низкой высоте. В том месте, где эти дома располагаются, если там плохая продуваемость, могут скапливаться выбросы и формировать высокие уровни загрязнения», — говорит эксперт.