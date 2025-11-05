Дым без прописки. Почему жителям Солнечного нечем дышать

Жители красноярского микрорайона Солнечный продолжают жаловаться на качество воздуха — осенью приборы мониторинга неоднократно фиксировали превышения по сероводороду. Одним из вероятных источников называют соседний свинокомплекс, однако предприятие оспаривает в суде предписание экологов о необходимости снижать выбросы.
Krsk.aif.ru разбирался, почему формальные границы мешают решать реальные экологические проблемы.
За чертой ответственности?
Как следует из материалов арбитражного дела № А33−27792/2025, «Свинокомплекс Красноярский» считает незаконным требование Росприроднадзора разработать план по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ).
Аргумент предприятия — его производственная площадка находится в Емельяновском районе, формально за пределами Красноярска. Согласно действующим нормам, обязанность разрабатывать мероприятия при НМУ распространяется только на объекты в черте населенных пунктов. Площадка № 5 свинокомплекса находится в Емельяновском районе, на 14-м километре Енисейского тракта — формально за пределами Красноярска. Для жителей Солнечного, который находится на границе с районом, такая логика выглядит парадоксально.
«Мы понимаем, что предприятие вроде как не в городе, но мы-то рядом! — возмущается жительница Солнечного и мать двоих детей Ирина. — Почему из-за формулировок в законе страдаем мы? Воздух не делится по административным границам!».
Дым, свалки и нечистоты.
Экологи отмечают, что ситуация в Солнечном сложилась не из-за одного предприятия. Свинокомплекс — лишь часть комплексной проблемы. Вокруг микрорайона находятся дачные поселки и частный сектор, где активно топят печи.
«Бывают дни, особенно в штиль, когда дышать нечем. Гулять с ребёнком не выйти. От предприятий идут выбросы, тот же Свинокомплекс напор не ослаблял», — делится Ольга с улицы 60 лет образования СССР.
Выбросы от частников идут по малой высоте и на небольшое расстояние, рассказывает руководитель проектов Ассоциации экологических расследований Сергей Михайлюта.
«Сжигание угля для обогрева частных помещений в маленьких микрорайонах, в частном секторе, в каких-то деревеньках влечет за собой целый ряд негативных последствий. Это вредные выбросы, которые рассеиваются на низкой высоте. В том месте, где эти дома располагаются, если там плохая продуваемость, могут скапливаться выбросы и формировать высокие уровни загрязнения», — говорит эксперт.
Кроме того, общественники регулярно фиксируют в округе и другие нарушения: несанкционированные свалки, незаконную утилизацию отходов, слив нечистот в водоемы и выбросы от мелких производств.
Единые правила для агломерации.
Ситуация со свинокомплексом наглядно демонстрирует несовершенство действующих норм. Юридически предприятие «вне города» и не обязано снижать выбросы, но фактически оно влияет на качество воздуха в городской черте.
«Нужно провести детальную инвентаризацию источников выбросов предприятия, — объясняет эколог Павел Гудовский. — Регулятор должен контролировать, есть ли превышения на границе санитарно-защитной зоны. И если они есть, взыскивать по всей строгости. Санитарно-защитная зона есть у всех источников загрязнения, даже удаленных от Красноярска, и обеспечивать ее безопасность — прямая обязанность природопользователя».
По мнению многих экспертов, для реальных изменений необходим жесткий системный контроль над всеми источниками загрязнения. Любое предприятие, даже расположенное за пределами мегаполиса, обязано снижать выбросы, если они влияют на жилые районы. Что касается частного сектора, то здесь решением может стать только комплексный подход: развитие газификации и внедрение программ по переходу на более экологичные виды отопления.