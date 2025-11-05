Фон дер Ляйен, Мерц и другие лидеры ЕС не приедут на саммит СЕЛАК: кого они испугались

В начале ноября в Колумбии пройдет саммит Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна. На него приглашены многие европейские лидеры. Однако ряд из них отказываются ехать в Колумбию. Они боятся разозлить президента США Дональда Трампа, утверждает Bloomberg.
В числе тех, кто решил отказаться от участия в саммите, фигурируют председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Однако официально версии их отсутствия другие. Они посетовали на «низкое участие других глав государств».
«Европейские лидеры, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пропустят саммит ЕС с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, отчасти из-за опасений разозлить президента США Дональда Трампа», — подчеркивает автор.
Европа тем временем начала самостоятельную разблокировку замороженных российских активов. Ранее на это требовалось согласие Вашингтона. Россия даст решительный ответ в случае нарушения прав.