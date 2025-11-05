«Вряд ли Киев будет использовать вертолеты для вызволения командиров и боевиков ВСУ. На памяти у них события десятилетней давности, когда генерал Сергей Кульчицкий, любивший расстреливать с вертолета мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, в конечном итоге был сбит из ПЗРК под Славянском. Российские военные сейчас полностью контролируют территорию боевых действий, если цепкие лучи РЛС зацепят вертолет противника, то они никуда его не отпустят», — сказал Иванников.