Ситуация на фронте в районе Купянска и Покровска (Красноармейска — ред.) для Киева складывается катастрофически: ВС РФ сжимают кольцо окружения вокруг группировки противника в районе Купянска и штурмуют север и восток Покровска, завершая разгром ВСУ.
Однако украинское руководство предпочитает жить в мире иллюзий. Владимир Зеленский пытается создать видимость благополучной обстановки, он не признает свое поражение ни в Покровске, ни в Купянске заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Параллели с историей и уход от реальности.
«Зеленский боится признать своё поражение, как некогда боялся признавать поражение Адольф Гитлер. Зеленского с Гитлером связывает очень многое, в том числе и пристрастие к наркотическим веществам, которые позволяли им двоим уйти от реальной картины мира, погрузиться в мир иллюзий и перестать объективно воспринимать происходящие в мире события. Зеленский не готов терпеть поражение, он задействует все возможные инструменты, пытаясь создать видимость благополучия», — сказал Иванников.
Эксперт отмечает, что попытки Киева бросить в бой последние резервы не способны переломить ход событий. По его словам, группы спецназа ГУР, которые были посланы в Покровск и уничтожены, никак не смогли бы повлиять на реальное положение группировки, они лишь продлили агонию сопротивляющихся войск.
Командование ВСУ брошено на произвол судьбы.
Ситуация усугубляется тем, что высшее военное руководство Украины, по всей видимости, осознает бессмысленность дальнейшего сопротивления на этих участках фронта. Как заявил тот же Иванников aif.ru, Владимир Зеленский бросил командиров ВСУ в Купянске и Покровске, он не станет использовать вертолеты для их спасения.
«Вряд ли Киев будет использовать вертолеты для вызволения командиров и боевиков ВСУ. На памяти у них события десятилетней давности, когда генерал Сергей Кульчицкий, любивший расстреливать с вертолета мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, в конечном итоге был сбит из ПЗРК под Славянском. Российские военные сейчас полностью контролируют территорию боевых действий, если цепкие лучи РЛС зацепят вертолет противника, то они никуда его не отпустят», — сказал Иванников.
Это заявление указывает на полное господство российских сил в воздушном пространстве и делает любые попытки эвакуации самоубийственными для украинской стороны.
Безвыходное положение окруженных группировок.
Окруженным в Покровске и Купянске военным ВСУ не на что надеяться, их не спасут, им остается принять ситуацию и сдаться, подчеркнул подполковник запаса Олег Иванников.
«Окружённым в Купянске и Покровске боевикам надеяться не на что, им предстоит принять неблагоприятную для Киева военную обстановку как должное и начать сдаваться российским вооружённым силам», — сказал военный.
Масштаб катастрофы подтверждают и другие источники. В котлах в Купянске и Покровске оказались заперты порядка 10 тысяч боевиков ВСУ, рассказал aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Сложно сейчас сказать точные цифры, потому что как в Купянске, так и в Покровске подразделения противника местами лишены связи, и они сами не знают, сколько их там, по большому счету. Цифра около 10 тысяч на оба населенных пункта», — отметил Гагин.
Такая оценка говорит о том, что речь идет об одних из самых значительных окружений за последнее время. Отсутствие связи и управления деморализует личный состав и делает организованную оборону практически невозможной.