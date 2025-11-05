Омичи создали петицию с требованием передать ТГК-11 в госуправление

«Практически непрекращающийся черный дым из трубы ТЭЦ-5 виден из разных частей города. Мы буквально видим, чувствуем, как город, накрывают волны золы, гари, пыли. Но зола — это только видимая проблема. ТЭЦ также выбрасывают серу, сероводород, керосин, хром и т.д. Это то что остается невидимо, но мы все этим дышим», — говорится в петиции, — Это не внезапная проблема, она накапливалась годами и вылилась в системный кризис. Наши ТЭЦ, принадлежащие компании ТГК 11, старые и изношенные. Вместо перевода их на газ, мы из года в год слышим о планах модернизации ТЭЦ, покупке новых электрофильтров, но на деле ситуация только ухудшается. ТЭЦ топятся экибастузским углем с самой высокой в мире зольностью — это значит, что почти половина сжигаемого угля остается в виде золы. Современные электрофильтры, которые должны улавливать эту золу, часто просто отключают, особенно при растопке котлов мазутом. Когда из трубы ТЭЦ идет не белый пар, а густой черный дым — знайте, в этот момент город накрывает очередная порция сажи".