Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснов хочет ускорить внедрение ИИ в работу судов в России

ИИ в российских судах будут использоваться для оптимизации и повышения качества судопроизводства.

Источник: Комсомольская правда

Внедрение искусственного интеллекта в работу российских судов будет ускорено. Соответствующее поручение дал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

«Я уже дал поручение ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность. Их следует использовать для эффективного анализа судебной практики, выявления в ней противоречий, недостатков правового регулирования», — сказал Краснов ТАСС, подчеркнув, что цель заменить судью нейронными сетями не ставится, их предполагается использовать для оптимизации процессов и повышения качества судопроизводства.

О том, как ИИ меняет финансовую индустрию, помогает сократить затраты и делает сервис удобнее для клиентов, эксперт Ольга Зуева рассказывает здесь на KP.RU.

Напомним, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге прошла дискуссия о последствиях новой технологической революции. Эксперты обсудили, какое будущее готовит нам искусственный интеллект и пришли к выводу, что через 10 лет человечество ждёт абсолютно новый мир.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше