Краснов хочет ускорить внедрение ИИ в работу судов в России

Внедрение искусственного интеллекта в работу российских судов будет ускорено. Соответствующее поручение дал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
«Я уже дал поручение ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность. Их следует использовать для эффективного анализа судебной практики, выявления в ней противоречий, недостатков правового регулирования», — сказал Краснов ТАСС, подчеркнув, что цель заменить судью нейронными сетями не ставится, их предполагается использовать для оптимизации процессов и повышения качества судопроизводства.
Напомним, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге прошла дискуссия о последствиях новой технологической революции. Эксперты обсудили, какое будущее готовит нам искусственный интеллект и пришли к выводу, что через 10 лет человечество ждёт абсолютно новый мир.