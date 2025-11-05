Хакер Palach: ВСУ меняют места запуска БПЛА каждые 8−9 дней

Хакер PalachPro в интервью aif.ru рассказал, как с помощью нейросетей каждые 8−9 дней вычисляет новые точки запуска украинских беспилотников.
«Мой “Палач” — это не просто нейронка, это зверь. Каждые 8−9 дней, как по расписанию, выдаёт новые точки», — отметил он.
По словам хакера, ВСУ выдают новые места запуска БПЛА своими передвижениями.
«Грузовики ночью по грунтовкам ползут, как тараканы с коробками. Спутник видит следы, тепловизор — двигатели. Вспышки. Старт дрона — это не фейерверк, но в темноте видно за километры. Дороги. Свежие колеи, новые подъезды, склады под навесами — все это выдает их», — сказал собеседник aif.ru.
Хакер добавил, что обнаруженные точки запусков БПЛА передаются российским военным, которые наносят по ним удары.
На Крым и Краснодар ВСУ чаще всего запускают дроны из ближайших регионов, с расположенных там аэродромов, отмечал ранее PalachPro.
Ранее хакер PalachPro рассказал о взломе телефонов украинских военных.