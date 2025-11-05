Кнутов: в мире еще 20 лет не появится супероружие, как у России

«Ракеты “Сармат” и “Буревестник” могут облететь земной шар. “Сармат” при оснащении гиперзвуковым блоком “Авангард” невозможно перехватить. Скорость достигает 27 махов. Я думаю, что еще 10−15, а, может, и 20 лет не будет ничего придумано для того, чтобы противопоставить той же ракете “Сармат” и “Авангарду”», — подчеркнул Кнутов.