Кнутов: в мире еще 20 лет не появится супероружие, как у России

Военный эксперт рассказал о самых мощных видах оружия России, среди которых ракета «Буревестник» и подводный беспилотник «Посейдон».

Источник: Аргументы и факты

Российское оружие Судного дня опережает мировые разработки в этой области на 15−20 лет, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

В качестве оружия Судного дня специалист назвал ракетный комплекс и одноимённую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник», ракетный комплекс с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной ракетой «Сармат» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

«Ракеты “Сармат” и “Буревестник” могут облететь земной шар. “Сармат” при оснащении гиперзвуковым блоком “Авангард” невозможно перехватить. Скорость достигает 27 махов. Я думаю, что еще 10−15, а, может, и 20 лет не будет ничего придумано для того, чтобы противопоставить той же ракете “Сармат” и “Авангарду”», — подчеркнул Кнутов.

По словам специалиста, не менее мощной разработкой является и подводный аппарат «Посейдон».

«Это торпеда беспилотная с ядерной энергетической установкой. При ядерном оснащении может утопить, уничтожить авианосную ударную группу», — добавил Кнутов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, чем для противника опасен российский «Орешник».

