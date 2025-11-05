Боксер Тамоян бесплатно тренирует бойцов СВО в Кургане: на что живет спортсмен, об этом он рассказал URA.RU

Вот сложнее как раз с теми у кого все есть: семья, друзья в школе и во дворе, компьютер и всевозможные гаджеты. Их сложно удивить и заинтересовать. Но я горжусь теми учениками, которые пришли в зал и сначала не верили в себя как в спортсменов, они не понимали для чего им бокс, но сейчас эти ребята показывают отличные результаты в спорте, становятся сильными и смелыми, настоящими личностями, я ими безумно горжусь. Это и есть та цель к которой я шел — передать свой опыт и помочь ребятам поверить в себя.