Под Новосибирском ищут 58-летнего седовласого мужчину в камуфляжном костюме

В садовом товариществе «Электрон» под Новосибирском без вести пропал 58-летний Олег Галактионов.

Источник: Соцсети

Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», с 3 ноября 2025 года его местонахождение неизвестно, поэтому на поиски отправились волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. В день исчезновения сибиряк был одет в камуфляжный костюм, темно-зеленые сапоги и красную шапку.

Если у вас есть информация о местонахождении Олега Галактионова, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске без вести пропал 55-летний мужчина с тростью.