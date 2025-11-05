Под Новосибирском ищут 58-летнего седовласого мужчину в камуфляжном костюме

Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», с 3 ноября 2025 года его местонахождение неизвестно, поэтому на поиски отправились волонтеры.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. В день исчезновения сибиряк был одет в камуфляжный костюм, темно-зеленые сапоги и красную шапку.
Если у вас есть информация о местонахождении Олега Галактионова, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.
