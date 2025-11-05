Ричмонд
В Хабаровском крае выбрали лучших сотрудников МФЦ

Все участники прошли специальное тестирование.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае состоялся конкурс профессионального мастерства среди сотрудников многофункциональных центров. За звание лучших боролись 12 специалистов из разных районов края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Все участники прошли специальное тестирование, которое показало их уровень профессиональной подготовки, а также подготовили презентации своей работы.

Победителем конкурса и обладателем звания «Лучший универсальный специалист МФЦ» стал Александр Слободин из филиала МФЦ в Амурском районе. В следующем году он представит Хабаровский край на всероссийском этапе конкурса профмастерства.

Виктория Зайцева из отделения МФЦ в селе Тополеве была признана лучшим оператором территориального подразделения.

Особое внимание жюри привлек проект хабаровского филиала МФЦ № 2, который стал лучшим в своей номинации. В офисе на улице Суворова теперь доступен формат быстрой услуги — здесь можно быстро получить простые справки или консультацию в одном окне без необходимости стоять в общей очереди.