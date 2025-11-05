В Хабаровском крае выбрали лучших сотрудников МФЦ

Особое внимание жюри привлек проект хабаровского филиала МФЦ № 2, который стал лучшим в своей номинации. В офисе на улице Суворова теперь доступен формат быстрой услуги — здесь можно быстро получить простые справки или консультацию в одном окне без необходимости стоять в общей очереди.