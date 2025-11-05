Голливудская суперзвезда раскрыла простую тайну счастливого брака

Американский актёр Ричард Гир рассказал о простых привычках, которые помогают ему и его жене Алехандре Сильве сохранять близость и тёплые отношения в браке. По словам 76-летнего актёра, секрет семейного счастья — в повседневных проявлениях любви и внимании к друг другу.
Во время показа документального фильма «Мудрость счастья» в Нью-Йорке Гир признался в беседе с журналом Hello!, что старается ежедневно выражать жене свою привязанность.
«Целую мою жену», — с улыбкой сказал актёр, добавив: «Когда она мне позволяет, что не всегда происходит». Сильва отреагировала с юмором: «Иногда да, иногда нет. Иначе это было бы слишком просто, верно?».
Супруги также рассказали, что их объединяет буддийская вера. Она помогает им справляться с бытовыми трудностями и сохранять спокойствие при воспитании сыновей — шестилетнего Александра и пятилетнего Джеймса. Гир отметил, что духовная практика учит терпению, а жена помогает ему быть лучшим отцом. «Она невероятная мать. Я действительно научился быть терпеливее, наблюдая за ней», — признался актёр.
Ричард Гир и Алехандра Сильва познакомились более десяти лет назад, а их роман возобновился в 2014 году. По словам Алехандры, их сблизила «кармическая энергия», которая помогла преодолеть разницу в возрасте и известность актёра. Пара тайно поженилась в апреле 2018 года, а уже в феврале 2019-го у них родился первый сын. Сегодня супруги стараются держать личную жизнь вдали от прессы, но, по словам Гира, именно в этом и заключается их формула спокойного семейного счастья.
