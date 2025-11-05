Голливудская суперзвезда раскрыла простую тайну счастливого брака

Ричард Гир и Алехандра Сильва познакомились более десяти лет назад, а их роман возобновился в 2014 году. По словам Алехандры, их сблизила «кармическая энергия», которая помогла преодолеть разницу в возрасте и известность актёра. Пара тайно поженилась в апреле 2018 года, а уже в феврале 2019-го у них родился первый сын. Сегодня супруги стараются держать личную жизнь вдали от прессы, но, по словам Гира, именно в этом и заключается их формула спокойного семейного счастья.