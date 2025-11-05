Красноярский театр оперы и балета устроил рейв на Ночи искусств

Артисты балета танцевали под хаус, оперные солисты исполняли арии в живом сопровождении диджея, камерный оркестр выступил в сете с электронной музыкой, а финалом стал необычный дуэт битбоксера и оперных вокалистов.
18+
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском театре оперы и балета им Д. А. Хворостовского прошла Ночь искусств, объединившая классику и современную электронную музыку.
Артисты балета танцевали под хаус, оперные солисты исполняли арии в живом сопровождении диджея, камерный оркестр выступил в сете с электронной музыкой, а финалом стал необычный дуэт битбоксера и оперных вокалистов.
18+