Омичи с похолоданием начали купаться в Иртыше

На соревнованиях, посвященных старту зимнего сезона, разыграли медали в плавании вольным стилем, брассом и баттерфляем на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров, а также в смешанных эстафетах 4×25 (брасс, вольный и комбинированный стили).