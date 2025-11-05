Омичи с похолоданием начали купаться в Иртыше

Во вторник, 4 ноября 2025 года, в Омск пришло сильное похолодание. На 10 часов утра на улице было около −15 градусов Цельсия.
Такая погода, похоже, оказалась только на руку омским «моржам»: они открыли зимний сезон в парке «Зеленый остров».
Как рассказали в пресс-службе Минспорта Омской области, в День народного единства прошел чемпионат региона по зимнему плаванию.
На соревнованиях, посвященных старту зимнего сезона, разыграли медали в плавании вольным стилем, брассом и баттерфляем на дистанциях 25, 50, 100 и 200 метров, а также в смешанных эстафетах 4×25 (брасс, вольный и комбинированный стили).
По словам участников, занятия зимним плаванием полезны для здоровья, а начав один раз, в дальнейшем от этого сложно отказаться.
Напомним, зимой омские «моржи» купаются в проруби. Однако сейчас, пока Иртыш не замерз, для спортсменов организовали специальные дорожки для соревнований.