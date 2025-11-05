За длинные выходные в Красноярском крае потушено 49 пожаров, погиб подросток

Огонь тушили 4 единицы техники и 33 специалиста. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушений при эксплуатации печи.
В населенном пункте Степной Баджей Манского района пожар повредил дом на площади 55 кв. м. Пламя ликвидировали 20 человек и 6 единиц техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
В Балахтинском районе, в селе Кожаны, вечером 4 ноября произошёл пожар в квартире на пятом этаже. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Погибла 16-летняя девушка: она оказалась в дальней комнате и не успела выбраться. Её мать и младший брат спаслись. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания в телевизоре.
Спасатели напоминают о необходимости следить за состоянием электроприборов и электропроводки, не перегружать сеть и устанавливать пожарные извещатели в жилых помещениях.