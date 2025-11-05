Иванников: Киев начнет клянчить «Томагавки» после удара по награжденным ВСУ

Украинская сторона начнет вновь требовать от западных партнеров поставок ракет «Томагавк» после того, как «Искандеры» уничтожили так называемую элиту ВСУ во время награждения в Днепропетровской области. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Российские военные ударили «Искандерами» по парадному построению украинских военных в Днепропетровской области. Под удар попали «элитные» пехотинцы и лучшие летчики ВСУ, которые получали награды. Предварительно, выживших нет.
«ВСУ специально вызвали огонь на себя, чтобы использовать погибших боевиков в качестве медийного ресурса», — сказал эксперт.
По его мнению, после этого удара в западных СМИ начнут активно говорить о российских «Искандерах», способных преодолевать большие расстояния.
«Киев начнет просить у западных союзников “Томагавки”. Боевиков ВСУ принесли в жертву будущим поставкам вооружения НАТО», — добавил Иванников.