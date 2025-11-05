В Госдуме рассказали, когда у россиян будет следующая шестидневная рабочая неделя

В производственном календаре на следующий, 2026 год, не предусмотрены шестидневные рабочие недели. Так что минимум до 2027 года так много дней подряд россияне работать не будут. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Парламентарий отметил, что официально утвержденного производственного календаря на 2027 год еще нет, он появится только осенью следующего года. Но если посмотреть на такой календарь, который правительство утвердило на 2026 год, можно увидеть, что шестидневных рабочих недель у россиян в следующем году не будет.
Напомним, минувшая рабочая неделя в России была шестидневной. Причина — перенос субботнего выходного на понедельник ради праздников в честь Дня народного единства.
В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин утвердил график выходных на 2026 год. Так как 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, эти выходные переносятся на 31 декабря и 9 января. Благодаря этому новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го.