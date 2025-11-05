В Госдуме рассказали, когда у россиян будет следующая шестидневная рабочая неделя

Парламентарий отметил, что официально утвержденного производственного календаря на 2027 год еще нет, он появится только осенью следующего года. Но если посмотреть на такой календарь, который правительство утвердило на 2026 год, можно увидеть, что шестидневных рабочих недель у россиян в следующем году не будет.