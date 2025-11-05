Генерал Попов назвал два способа защитить объекты от дронов ВСУ в РФ

Защитить российские объекты и предприятия от налетов беспилотников ВСУ можно с помощью дополнительной охраны и специальных конструкций, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, согласно сводке СВО за 4 ноября от Минобороны РФ, ночью средствами ПВО над российскими регионами было уничтожено 85 беспилотников ВСУ. Их сбили в Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Липецкой, Курской и других областях.
Попов подчеркнул, что защитить объекты и предприятия можно активным и пассивным способом.
«Руководители предприятий должны задуматься о дополнительной охране. Это нужно делать организованно, но физическая охрана нужна. Понятно, что это дополнительные расходы, но в существующих условиях это необходимо. Людей при этом нужно обучать, чтобы не просто по непонятным объектам в небе стреляли. Кроме того, можно использовать пассивный способ защиты — специальные конструкции над объектами», — отметил Попов.
Генерал подчеркнул, что диверсантов, совершающих запуски беспилотников по объектам в РФ, часто вычисляют быстрее, чем они успевают получить вознаграждение от противника.
