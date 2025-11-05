В Красноярском крае осудили семью из Тайшета, обворовавшую на ходу десятки фур

Семейному подряду из Тайшета, который на ходу воровал товар из фур на трассе Иркутск-Красноярск, вынесли приговор. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Напомним, преступную группировку раскрыли в 2024 году. В ней состояла вся семья из четырех человек — 58-летний отец, мать и двое безработных сыновей 36 и 30 лет. У всех мужчин в семье были судимости за кражи. Группа действовала по меньшей мере два года на территории Красноярского края и Иркутского района.
Для краж они оборудовали два автомобиля, у которых в движении можно было легко демонтировать лобовое стекло. Преступления совершались исключительно ночью, без света фар. Отец, находясь за рулем, догонял фуру, пристраивался сзади. Один из братьев снимал лобовое стекло, выкидывал через окно привязанную на веревке шину, что позволяло вплотную прижаться к грузовому авто и встать на «нейтрал».
Второй сын по капоту доходил до фуры прямо на ходу, на скорости 80−100 км/ч. Далее он срезал замки на дверях и перегружал часть товара в салон. Водители большегрузов узнавали о краже только спустя время, когда на стоянке обнаруживали срезанные пломбы.
Мужчины надевали балаклавы, на места преступления не брали мобильные телефоны, использовали исключительно матерчатые перчатки и переговаривались только по рации. Добытое имущество впоследствии продавала мать. Она устанавливала цены, общалась с покупателями, получала деньги и распределяла их между членами семьи. Хищения были основным источником дохода семьи.
Так, в апреле 2023 года сообщники пробрались в прицеп грузового автомобиля Scania и вынесли оттуда одежду на 640 тысяч рублей. Спустя три месяца в Назаровском районе аналогичным образом они похитили алкоголь стоимостью 92 тысяч рублей. Известно, что всего пострадавшими оказались пять фирм. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.
В суде фигуранты признали вину. Во время последнего слова раскаявшаяся мать заплакала. Суд приговорил мать и младшего сына к 4 годам колонии общего режима. Старший сын получил 5 лет колонии общего режима. Отец ушел на СВО.