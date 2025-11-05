В Красноярском крае осудили семью из Тайшета, обворовавшую на ходу десятки фур

Напомним, преступную группировку раскрыли в 2024 году. В ней состояла вся семья из четырех человек — 58-летний отец, мать и двое безработных сыновей 36 и 30 лет. У всех мужчин в семье были судимости за кражи. Группа действовала по меньшей мере два года на территории Красноярского края и Иркутского района.