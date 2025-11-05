Всего три дня, и уже выходные! У жителей Башкирии началась короткая рабочая неделя

Сегодня, 5 ноября, у жителей Башкирии началась короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня — со среды по пятницу. Такой график сложился благодаря праздничным и перенесенным выходным дням.
В понедельник и вторник, 3 и 4 ноября, жители республики отдыхали в связи с Днем народного единства и дополнительным выходным днем, перенесенным с 1 ноября. Такое решение было принято правительством России для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.
Таким образом, после шестидневной рабочей недели в конце октября и трехдневных выходных жителей Башкирии ждет сокращенная рабочая неделя с 5 по 7 ноября.
