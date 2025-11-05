Всего три дня, и уже выходные! У жителей Башкирии началась короткая рабочая неделя

В понедельник и вторник, 3 и 4 ноября, жители республики отдыхали в связи с Днем народного единства и дополнительным выходным днем, перенесенным с 1 ноября. Такое решение было принято правительством России для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.