Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всего три дня, и уже выходные! У жителей Башкирии началась короткая рабочая неделя

В Башкирии началась трехдневная рабочая неделя.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 ноября, у жителей Башкирии началась короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня — со среды по пятницу. Такой график сложился благодаря праздничным и перенесенным выходным дням.

В понедельник и вторник, 3 и 4 ноября, жители республики отдыхали в связи с Днем народного единства и дополнительным выходным днем, перенесенным с 1 ноября. Такое решение было принято правительством России для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.

Таким образом, после шестидневной рабочей недели в конце октября и трехдневных выходных жителей Башкирии ждет сокращенная рабочая неделя с 5 по 7 ноября.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.