В Амурске Хабаровского края открыли памятный знак участникам СВО

— В Амурске и в Амурском районе в целом очень сильное волонтерское движение. Люди осознают всю важность помощи тем, кто защищает интересы нашей страны на ее западных рубежах. На открытии собралось очень много жителей несмотря на то, что на разных площадках города проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, и стояла довольно прохладная погода. Люди пришли почтить память наших героев, — подчеркнул Руслан Колесников.