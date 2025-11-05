В Амурске Хабаровского края открыли памятный знак участникам СВО

В День народного единства 4 ноября в Амурске состоялась торжественная церемония открытия памятного знака участникам специальной военной операции. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», средства на него собирали буквально всем миром.
С инициативой увековечивания памяти павших героев СВО обратились вдовы. Этот памятник был особенно важен для тех, кто не смог предать земле своего близкого человека.
Идею поддержали местные власти всех уровней. Инициатива нашла глубокий отклик и у населения. На призыв о сборе средств откликнулся весь район: и неравнодушные жители, и предприятия.
— Работу над реализацией проекта мы начали еще весной, — сообщил глава города Амурск Руслан Колесников. — За небольшой период времени удалось собрать более 700 тысяч рублей.
К разработке эскиза будущего знака присоединились депутаты, члены семей участников СВО, представители сферы культуры и архитекторы. Этот проект стал по-настоящему народным.
— В Амурске и в Амурском районе в целом очень сильное волонтерское движение. Люди осознают всю важность помощи тем, кто защищает интересы нашей страны на ее западных рубежах. На открытии собралось очень много жителей несмотря на то, что на разных площадках города проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, и стояла довольно прохладная погода. Люди пришли почтить память наших героев, — подчеркнул Руслан Колесников.
Он также сообщил, что в будущем мемориал будет дополнен плитами, где будут высечены имена жителей Амурска и Амурского района, павших на полях специальной военной операции.
Отметим, что памятный знак расположен на территории Сада памяти, где ранее высадили деревья в знак уважения к бойцам СВО.