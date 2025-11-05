У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4

Напомним, ранее сообщалось об ощущаемом землетрясении у берегов Курильских островов. Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 10:49 по местному времени (02:49 мск). В Северо-Курильске жители могли ощутить землетрясение силой от 3 до 4 баллов.