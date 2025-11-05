Ричмонд
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Петропавловске-Камчатском интенсивность подземных толчков, по предварительным оценкам, составила 4 балла.

Источник: Аргументы и факты

Сейсмологи зафиксировали у побережья Камчатки землетрясение магнитудой 6,4, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

В учреждении также уточнили, что эпицентр подземных толчков находился в 169 км от Петропавловска-Камчатского, где, по предварительным оценкам, их интенсивность составила 4 балла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 56,5 км.

Напомним, ранее сообщалось об ощущаемом землетрясении у берегов Курильских островов. Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 10:49 по местному времени (02:49 мск). В Северо-Курильске жители могли ощутить землетрясение силой от 3 до 4 баллов.

Также появилась информация, что за сутки у берегов Камчатки произошло 44 афтершока магнитудой до 6,3.