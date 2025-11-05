На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Отмечается, что дальнейшие возможности по воздействию на Землю у Солнца в ближайшем будущем будут возрастать с каждым днём. Находящиеся на левом краю Солнца активные центры из-за вращения Солнца сейчас ежедневно приближаются к направлению на Землю на 13−15 градусов и через 4 суток выйдут точно на линию Солнце-Земля, то есть получат возможность для фронтальных ударов. Пока, однако, сохраняется надежда, что энергия активных областей к этому времени истощится.