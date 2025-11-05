На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Вспышка продолжалась около 36 минут с 20.15 до 20.51 по Москве. Пик излучения был достигнут в 20.34.
«Поступающие изображения и видео показывают, что событие сопровождалось быстрым выбросом плазмы в межпланетное пространство. По предварительным измерениям, наиболее плотное ядро выброса было направлено под углом около 55 градусов по отношению к направлению на Землю. Таким образом, прямых ударов по планете точно не будет, а касательные взаимодействия в любом случае будут сильно смягчены и не должны привести к геомагнитным бурям выше уровня 3 по 5-балльной шкале», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дальнейшие возможности по воздействию на Землю у Солнца в ближайшем будущем будут возрастать с каждым днём. Находящиеся на левом краю Солнца активные центры из-за вращения Солнца сейчас ежедневно приближаются к направлению на Землю на 13−15 градусов и через 4 суток выйдут точно на линию Солнце-Земля, то есть получат возможность для фронтальных ударов. Пока, однако, сохраняется надежда, что энергия активных областей к этому времени истощится.
