Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце произошла мощнейшая вспышка

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, произошедшая вспышка наблюдалась впервые после почти 5-месячного перерыва, начавшегося в июне 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 61% 764 мм рт. ст. +10°
Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН / телеграм-канал

Вспышка продолжалась около 36 минут с 20.15 до 20.51 по Москве. Пик излучения был достигнут в 20.34.

«Поступающие изображения и видео показывают, что событие сопровождалось быстрым выбросом плазмы в межпланетное пространство. По предварительным измерениям, наиболее плотное ядро выброса было направлено под углом около 55 градусов по отношению к направлению на Землю. Таким образом, прямых ударов по планете точно не будет, а касательные взаимодействия в любом случае будут сильно смягчены и не должны привести к геомагнитным бурям выше уровня 3 по 5-балльной шкале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшие возможности по воздействию на Землю у Солнца в ближайшем будущем будут возрастать с каждым днём. Находящиеся на левом краю Солнца активные центры из-за вращения Солнца сейчас ежедневно приближаются к направлению на Землю на 13−15 градусов и через 4 суток выйдут точно на линию Солнце-Земля, то есть получат возможность для фронтальных ударов. Пока, однако, сохраняется надежда, что энергия активных областей к этому времени истощится.

Ранее сообщалось, что на смену морозам в Башкирию придут дожди и тепло.