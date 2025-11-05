МИД РФ: НАТО на учениях отрабатывает блокирование Калининградской области

Россия обеспокоена действиями Североатлантического альянса, который на текущих учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью изданию «Известия».
По словам дипломата, Балтийский регион подвергается активной милитаризации со стороны НАТО, которая наращивает свои коалиционные силы и средства. Если раньше Балтика была пространством для сотрудничества, то теперь, усилиями альянса, она превратилась в зону конфронтации.
Грушко отметил, что в этом году НАТО запустило миссию «Балтийский часовой», целью которой является установление собственных правил судоходства в регионе. Это, по мнению российского дипломата, направлено на контроль и ограничение морских грузоперевозок, осуществляемых в интересах России, говорится в сообщении.
Ранее Грушко заявил, что страны Западной Европы активно готовятся к возможному военному конфликту с Россией. По его словам, из-за угроз Бельгии против РФ в европейских странах НАТО образовалась «атмосфера военного психоза».