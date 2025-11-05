МИД РФ: НАТО на учениях отрабатывает блокирование Калининградской области

По словам дипломата, Балтийский регион подвергается активной милитаризации со стороны НАТО, которая наращивает свои коалиционные силы и средства. Если раньше Балтика была пространством для сотрудничества, то теперь, усилиями альянса, она превратилась в зону конфронтации.