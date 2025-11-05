Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 5 ноября выход лодок и катеров на реки Хабаровского края запрещён

Нарушителям грозит административная ответственность, штраф и задержание судна.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с 5 ноября завершена навигация для маломерных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Решение принято главами муниципальных образований из-за погодных условий. Теперь выход на акваторию для владельцев лодок и катеров запрещён. Инспекторы ГИМС проводят патрулирование водоёмов, предупреждая судоводителей о рисках выхода на воду в период ледообразования.

Как отметил государственный инспектор Хабаровского отделения ГИМС Яков Митрофанов, при охлаждении воды и воздуха повышается риск обледенения корпуса и потери устойчивости судна. В случае падения человека за борт шансы на спасение минимальны.

«Поэтому основная цель рейдов — не наказать нарушителей, а предотвратить несчастные случаи», — сказал он.

Запрет распространяется на все плавсредства, включая резиновые лодки. Нарушителям грозит административная ответственность, штраф и задержание судна. При тяжких последствиях возможна уголовная ответственность.