С 5 ноября выход лодок и катеров на реки Хабаровского края запрещён

В Хабаровском крае с 5 ноября завершена навигация для маломерных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Решение принято главами муниципальных образований из-за погодных условий. Теперь выход на акваторию для владельцев лодок и катеров запрещён. Инспекторы ГИМС проводят патрулирование водоёмов, предупреждая судоводителей о рисках выхода на воду в период ледообразования.
Как отметил государственный инспектор Хабаровского отделения ГИМС Яков Митрофанов, при охлаждении воды и воздуха повышается риск обледенения корпуса и потери устойчивости судна. В случае падения человека за борт шансы на спасение минимальны.
«Поэтому основная цель рейдов — не наказать нарушителей, а предотвратить несчастные случаи», — сказал он.
Запрет распространяется на все плавсредства, включая резиновые лодки. Нарушителям грозит административная ответственность, штраф и задержание судна. При тяжких последствиях возможна уголовная ответственность.