В Братске за неделю бензин подорожал на 30 копеек

Длинные выходные закончились для жителей Братска неприятным сюрпризом. На севере региона снова подняли цены на бензин. По последним данным Иркутскстата, он подорожал на 30 копеек.
— Теперь литр популярного АИ-92 стоит 61,75 рубля. А 95-й — 65,20 рубля, — уточняется в статистике.
Дизельное топливо также выросло в цене. На местных АЗС оно обойдется водителям в 79,83 рубля за литр. Эта марка подрожала сразу на 50 копеек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что неделю назад на заправках в Братске топливо уже дорожало на 40 копеек. Тогда за литр 92-го бензина водители платили 61,45 рубля. А за АИ-95-й — 64,90 рубля.