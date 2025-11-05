Ричмонд
В Братске за неделю бензин подорожал на 30 копеек

Дизельное топливо также выросло в цене на 50 копеек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Длинные выходные закончились для жителей Братска неприятным сюрпризом. На севере региона снова подняли цены на бензин. По последним данным Иркутскстата, он подорожал на 30 копеек.

— Теперь литр популярного АИ-92 стоит 61,75 рубля. А 95-й — 65,20 рубля, — уточняется в статистике.

Дизельное топливо также выросло в цене. На местных АЗС оно обойдется водителям в 79,83 рубля за литр. Эта марка подрожала сразу на 50 копеек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что неделю назад на заправках в Братске топливо уже дорожало на 40 копеек. Тогда за литр 92-го бензина водители платили 61,45 рубля. А за АИ-95-й — 64,90 рубля.