Хоккейная «Сибирь» уступила «Торпедо» по буллитам

Основное время захватывающего поединка завершилось с равным счетом 3:3, и даже овертайм не выявил сильнейшего. Решающей стала серия послематчевых бросков, где удача оказалась на стороне гостей, которые выиграли со счетом 4:3.
Голы со стороны новосибирской команды на счету Оскара Булавчука, забившего свою первую шайбу в лиге, Ивана Чеховича и Александра Першакова. Ворота «Сибири» защищал Антон Красоткин.
Отметим, что это уже восьмое поражение новосибирской команды подряд в текущем регулярном чемпионате КХЛ. В данный момент она занимает 10 место в восточной конференции.