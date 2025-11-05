Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. За три года в ходе научных экспедиций, посвященных поиску, картированию, оценке газовых потоков и экологическому эффекту, у побережья Крыма обнаружено более 600 площадок выброса метана. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала старший научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН», кандидат биологических наук Татьяна Малахова.

Источник: РИА "Новости"

«С 2022 года в последних трех экспедициях мы обнаружили более 600 площадок (метановых выбросов — ред.) у крымского побережья и около 350 площадок возле Кавказа. Это данные 137-го рейса научно-исследовательского судна “Профессор Водяницкий” (с помощью одиннадцати лабораторий на его борту проводятся исследования в акватории Черного моря — ред.), — рассказала Малахова.

По ее словам, на шельфе всех причерноморских стран есть метановые газовыделения. Ежегодно ученые разных стран обнаруживают такие площадки на побережье Болгарии, Турции, Грузии, Румынии.

«Сипы (сип — это естественный выход газов, в данном случае на морском дне) обнаруживаются от уреза вод, от самых небольших глубин в Черном море до глубин в основном 725 метров», — уточнила она.

При этом ученая отметила, что на больших глубинах, куда не могут добраться дайверы, создаются специальные условия, при которых свободный газ находится в состоянии, связанном с водой в виде кристаллических решеток, так называемых газогидратов. И этот метан «так хорошо упакован в этих кристаллах, и его так много, что некоторые ученые считают, что когда мы научимся добывать их, это будет топливом будущего, но пока есть сложности в добыче этого вида газа».

Ранее сообщалось, что с момента открытия метановых сипов в Черном море в 1989 году, учеными установлены географические координаты свыше 4000 площадок и показано, что на больших глубинах газовые струи полностью растворяются в водной толще. А вот с площадок, расположенных на глубине менее 250 метров, метан может достигать поверхности.

Черное море отличается своим газовым составом от большинства бассейнов Мирового океана. Исследования метановых газовыделений в Черном море проводятся более 35 лет, но в последние годы особое внимание ученых нацелено на черноморский шельф у берегов Крыма и Кавказа.