Власти решили защитить территорию вокруг будущего аэропорта от спекулянтов и хаотичной застройки

Для предотвращения необоснованного роста стоимости существующей недвижимости на участке, где появится новый аэропорт, введены строгие ограничения. Теперь здесь запрещены распределение земли новым пользователям, оформление новых прав собственности, запуск новых проектов и проведение любых строительных работ.
Судя по всему, эти меры направлены на то, чтобы ушлые дельцы не смогли скупить участки по заниженной цене и затем получить крупную компенсацию от государства. Ранее в подобных ситуациях отдельные «предприниматели» активно скупали землю и недвижимость в ожидании государственных выкупов — теперь такие схемы заблокированы.
Агентство также объявило о проведении полной инвентаризации территории: будут точно определены размеры компенсаций для владельцев жилых и нежилых зданий, а также сельскохозяйственных угодий, чьи интересы затронуты проектом.
Ограничения распространяются и на запуск новых проектов в районе будущего аэропорта. Это выглядит логично — ясно, что в перспективе территория вокруг крупного транспортного хаба станет «лакомым кусочком» для бизнеса. Здесь неизбежно появятся сервисные точки, магазины, логистические компании, и если не вмешаться заранее, можно получить хаотичную застройку.
Похоже, власти намерены взять под контроль процесс формирования городской среды вокруг аэропорта, чтобы избежать стихийного роста и защитить интересы государства и местных жителей.
Новый аэропорт появится на стыке Уртачирчикского и Куйичирчикского районов Ташкентской области — примерно в 17 км от столицы. Для него уже выделено 1 300 гектаров земли. Власти сразу заявили, что жителей этой местности переселят, а за снос их домов будет выплачена достойная компенсация.
Параллельно с аэропортом планируется строительство скоростной ветки метро или электрички, а также новой автотрассы Ташкент — Самарканд. Проект реализует международный консорциум: Vision Invest (Саудовская Аравия), Sojitz (Япония) и Incheon (Южная Корея). Строительство разбито на четыре этапа, а первый станет самым дорогим: аэровокзальный комплекс и аэродром обойдутся в 2,5 миллиарда долларов.
После окончания всех работ столица получит современный авиационный узел, рассчитанный на 20 миллионов пассажиров и 129 тысяч тонн грузов ежегодно. Новый аэропорт сможет обслуживать до 30 взлётов и посадок в час, в терминале разместится 14 телетрапов и крупнейшая duty free-зона в регионе на 46 тысяч квадратных метров, а на перроне одновременно смогут находиться до 62 самолётов.