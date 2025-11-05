Власти решили защитить территорию вокруг будущего аэропорта от спекулянтов и хаотичной застройки

После окончания всех работ столица получит современный авиационный узел, рассчитанный на 20 миллионов пассажиров и 129 тысяч тонн грузов ежегодно. Новый аэропорт сможет обслуживать до 30 взлётов и посадок в час, в терминале разместится 14 телетрапов и крупнейшая duty free-зона в регионе на 46 тысяч квадратных метров, а на перроне одновременно смогут находиться до 62 самолётов.