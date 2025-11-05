Раскрыто, что почти четверть медоборудования в больницах РФ нуждается в замене

Почти 25% медицинского оборудования в больницах и поликлиниках России требует замены. Об этом сообщили «Известиям» в Министерстве здравоохранения. По данным ведомства, доля техники со сроком эксплуатации свыше десяти лет к концу 2024 года составила 24,8%, тогда как в 2021 году, когда стартовал федеральный проект модернизации, показатель был на уровне 35,1%.
Программа обновления медтехники изначально должна была завершиться в 2025 году, однако её продлили до 2030-го. По словам представителей Минздрава, ключевая проблема — отсутствие в стране ряда приборов отечественного производства, что замедляет темпы замены.
Согласно плану федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения России», в 2024 году предполагалось закупить свыше 48 тысяч единиц оборудования, в 2025-м — около 66 тысяч. Фактически же регионы приобрели и ввели в эксплуатацию более 41 тысячи единиц техники за 2024 год, включая 1,4 тысячи единиц «тяжёлого» оборудования, такого как томографы и ангиографы.
В 2025 году темпы закупок снизились: по состоянию на 1 октября введено около 40 тысяч единиц оборудования, из них более 2 тысяч — крупной техники. Всего за годы программы, начавшейся в 2021 году, было выделено около 550 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов, а в конце 2024 года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о продлении проекта и выделении дополнительных средств — около полумиллиарда рублей — до 2030 года.
По данным экспертов отрасли, с 2022 года в стране заменили около 25−30% оборудования. Председатель комиссии по обращению медицинских изделий «Опоры России» Станислав Гольдберг отмечает, что процесс идёт медленно из-за технологической сложности: «Расходные материалы заменяются быстрее, а вот техника требует больше времени, специалистов и ресурсов». При этом, по его словам, в последние годы в России начали появляться собственные рентгеновские и УЗИ-аппараты, хотя объёмы их производства пока невелики.
В консалтинговой компании MDPro подтверждают, что объём госзакупок остаётся примерно на уровне прошлого года. Так, в 2024 году закупили 96 аппаратов МРТ, а за первые шесть месяцев 2025-го — 41. За тот же период куплено 1 167 УЗИ-аппаратов против 2,9 тысячи в 2024 году. При этом все МРТ остаются импортными, а доля российских УЗИ-систем выросла на 18%.
В регионах ситуация различается. В Чувашии с 2019 по 2024 год закупили 280 единиц оборудования для 18 медорганизаций, а в 2025-м планируют ещё 120. В Забайкальском крае в прошлом году установили свыше 4 тысяч единиц техники, но износ оборудования там остаётся около 40%. В Санкт-Петербурге в 2025 году поставлено 1 369 единиц техники из 1 396 запланированных, а доля старого оборудования в больницах составляет около 23%. В Москве в 2024 году ввели более 19,5 тысячи единиц, включая 24 КТ, 30 МРТ и 47 маммографов.
По данным Минздрава, доля российской техники среди заменённого оборудования в 2024 году составила более 57%, а в 2025-м — уже свыше 63%. Это отражает постепенное развитие отечественного производства, хотя эксперты отмечают, что отечественные МРТ и ангиографы пока отсутствуют.
Ассоциации и эксперты в сфере медицинских изделий считают, что приоритет в закупках должен отдаваться жизненно важным системам — реанимационному, стерилизационному и диагностическому оборудованию, от исправности которых напрямую зависит жизнь пациентов. По их мнению, необходимо учитывать износ свыше 80−90%, а также географический фактор — обновлять технику прежде всего там, где один аппарат может обеспечить целый район и сократить транспортировку пациентов.
При этом на рынок всё активнее выходят частные клиники, которые также обновляют оборудование, ориентируясь на рост спроса в офтальмологии, стоматологии и высокотехнологичной диагностике. В компании MDPro отмечают, что в 2025 году общий спрос на медтехнику вырос на 6%. В транспортно-логистической группе «Деловые линии» подтвердили рост объёмов перевозок медицинского оборудования в третьем квартале года на 13% по сравнению со вторым, а наибольшая активность наблюдается в Центральной России и Поволжье.
Несмотря на трудности с импортом и высокие расходы, программа модернизации продолжает реализовываться. Однако, как отмечают эксперты, при нынешних темпах достичь запланированных показателей к 2030 году будет непросто: обновление медтехники остаётся одной из самых ресурсозатратных и долгосрочных задач в российском здравоохранении.
