Раскрыто, что почти четверть медоборудования в больницах РФ нуждается в замене

В регионах ситуация различается. В Чувашии с 2019 по 2024 год закупили 280 единиц оборудования для 18 медорганизаций, а в 2025-м планируют ещё 120. В Забайкальском крае в прошлом году установили свыше 4 тысяч единиц техники, но износ оборудования там остаётся около 40%. В Санкт-Петербурге в 2025 году поставлено 1 369 единиц техники из 1 396 запланированных, а доля старого оборудования в больницах составляет около 23%. В Москве в 2024 году ввели более 19,5 тысячи единиц, включая 24 КТ, 30 МРТ и 47 маммографов.