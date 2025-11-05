Грипп обрушится на россиян уже совсем скоро: к чему готовиться

Россияне вскоре столкнутся с эпидемией гриппа. Вирус начнет буйствовать уже в течение нескольких недель. Однако пик наступит к середине зимы. Об этом рассказали вирусологи, транслирует «Московский Комсомолец».
Так, волну гриппа стоит ждать к декабрю. Случаи заражения участятся после новогодних праздников, сообщили врачи. Специалисты считают, что среди вирусов будет активен грипп D. Сейчас его обнаруживают у рогатого скота.
Эксперты составляют общую картину существующих разновидностей гриппа. В настоящий момент вируса группы D у граждан не зафиксировано.
ОРВИ и грипп, пущенные на самотек, могут быть опасны. Важно следить за течением болезни и не дать ей разрастись до более значительных проблем со здоровьем. KP.RU рассказал о скрытых симптомах, которые позволят быстро распознать ОРВИ и грипп.