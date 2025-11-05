Омская «Галёрка» поставит «Бесов» на средства федерального гранта

Премьера состоится в Омске в рамках подготовки к статусу Культурной столицы в 2026 году.
Постановкой завершающей части трилогии по Достоевскому займется заслуженный деятель искусств России Владимир Витько. В театре с большим успехом уже идут его спектакли «Братья Карамазовы» и «Идиот», а также «Преступление и наказание».
Спектакль станет одним из центральных событий крупного фестиваля «Достоевский. Омск», который запланирован в программе мероприятий 2026 года.
