Омская «Галёрка» поставит «Бесов» на средства федерального гранта

Драматический театр «Галёрка» получил грант Министерства культуры РФ в размере 6,5 млн рублей на постановку спектакля «Бесы» по роману Ф. М. Достоевского.

Источник: Аргументы и факты

Премьера состоится в Омске в рамках подготовки к статусу Культурной столицы в 2026 году.

Постановкой завершающей части трилогии по Достоевскому займется заслуженный деятель искусств России Владимир Витько. В театре с большим успехом уже идут его спектакли «Братья Карамазовы» и «Идиот», а также «Преступление и наказание».

Спектакль станет одним из центральных событий крупного фестиваля «Достоевский. Омск», который запланирован в программе мероприятий 2026 года.

Ранее мы сообщали, что в ноябре Омск встретит «Большие гастроли» Челябинского молодежного театра. Зрители увидят «Собачье сердце», «Черный апельсин» и военную драму «Вечно живые».