Неизвестные устроили ночные гонки на Байкальском тракте

IrkutskMedia, 5 ноября. Неизвестные устроили гонки на Байкальском тракте на выезде из Иркутска с участием автомобилей Nissan GT-R и Subaru Impreza. В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого двое автолюбителей ночью соревнуются между собой в скоростной езде.
Корр. агентства обратился за комментарием в отдел пропаганды УГИБДД России по региону. Госавтоинспекторы сообщили, что подобных ситуаций в ближайшие дни правоохранителями не было зарегистрировано. В дежурную часть сообщений о гонках на Байкальском тракте не поступало.
Ранее агентство сообщало, что дрифтеры устроили опасную езду на Култукском перевале рядом с Байкалом. Видео с гонками на трассе нарушители сами выложили в социальную сеть.
Напомним, что в мае этого года произошла трагедия на нелегальных уличных гонках в Ангарске. Острое желание словить адреналин и отсутствие безопасности всего за несколько секунд привели к гибели юной девушки. Причастные к случившемуся, несомненно, понесут наказание, но жизнь подростка уже не вернуть. Именно этот факт заставляет задуматься о том, как не повторить трагедии в будущем. Ведь опасные шумные заезды — это проблема многих российских городов. Корр. ИА IrkutskMedia разобрался, какому закону подвластен стритрейсинг, почему власть и ГАИ могут иметь сложности с воздействием на такие общественно-опасные явления и что сами горожане могут сделать для борьбы с нелегальным дрифтом.