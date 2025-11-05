Неизвестные устроили ночные гонки на Байкальском тракте

Напомним, что в мае этого года произошла трагедия на нелегальных уличных гонках в Ангарске. Острое желание словить адреналин и отсутствие безопасности всего за несколько секунд привели к гибели юной девушки. Причастные к случившемуся, несомненно, понесут наказание, но жизнь подростка уже не вернуть. Именно этот факт заставляет задуматься о том, как не повторить трагедии в будущем. Ведь опасные шумные заезды — это проблема многих российских городов. Корр. ИА IrkutskMedia разобрался, какому закону подвластен стритрейсинг, почему власть и ГАИ могут иметь сложности с воздействием на такие общественно-опасные явления и что сами горожане могут сделать для борьбы с нелегальным дрифтом.