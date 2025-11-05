Хакеры вскрыли тайный полигон у Чернигова, взломав переписку командира ВСУ

Хакеры взломали переписку украинского командира, который, сам того не подозревая, вывел их на полигон Вооруженных сил Украины под Черниговом. Об этом aif.ru рассказал хакер PalachPro.
«Наша работа — не только шпионить, но и помогать наводить удары по самым важным целям противника. Таких операций за последние месяцы было немало. Более значимый успех — уничтожение крупного учебного лагеря ВСУ в Черниговской области», — отметил собеседник aif.ru.
По его словам, на учебном лагере под Черниговом шла подготова украинских военных и группы иностранных наемников для броска на Брянскую область.
«Нам удалось взломать переписку одного из командиров этого центра, бывшего офицера ВСУ, а потом аспиранта в Польше. Он и не подозревал, что его электронная почта под колпаком. Через него мы вышли на структуру самого полигона: план зданий, распорядок, места скопления личного состава», — сказал хакер.
Российские военные, получив координаты от хакеров, нанесли удар «Искандерами» 12 августа. В результате были уничтожены или тяжело ранены 50 наемников ВСУ и инструкторов НАТО.