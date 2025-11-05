Хакеры вскрыли тайный полигон у Чернигова, взломав переписку командира ВСУ

«Нам удалось взломать переписку одного из командиров этого центра, бывшего офицера ВСУ, а потом аспиранта в Польше. Он и не подозревал, что его электронная почта под колпаком. Через него мы вышли на структуру самого полигона: план зданий, распорядок, места скопления личного состава», — сказал хакер.