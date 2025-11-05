Синоптик Ильин: на следующей неделе в Москве похолодает до −5

На следующей неделе в Москве похолодает до −4…-5 градусов, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Специалист отметил, что температура воздуха в столице начнет понижаться уже со вторника — 11 ноября.
«Тепло будет сохраняться на этой неделе и в начале следующей, 11 числа температура опустится до 0…+2 градусов, а в последующие ночи прогнозируется морозная погода с температурой от −1 до −4 градусов, или даже до −5. При этом и в дневные часы может сохраняться отрицательная температура», — отметил эксперт.
Ильин добавил, что 11 ноября в столичном регионе местами выпадет снег. Также осадки в виде снега ожидаются и в последующие дни, что приведет к образованию небольшого снежного покрова — до 2−3 см.
Ранее синоптик Ильин посоветовал москвичам менять резину после 10 ноября.